Donnarumma miglior giocatore dell'Europeo! Lo sfogo di V.Raiola: "Ora non fermatevi..."

Sfogo di Vincenzo Raiola, procuratore di Gianluigi Donnarumma insieme a Mino Raiola. Stasera l'Italia ha conquistato il titolo di squadra campione d'Europa e Donnarumma grazie ai tanti rigori parati è stato nominato miglior calciatore del torneo. "Non è più un detto, le critiche fortificano. Il futuro ti appartiene! Da domani continuate a criticare (senza sapere) gentiluomini da tastiera, giornalisti ed ex calciatori! E' stato e sarà sempre bello parlare con il c.. degli altri. Non fermatevi mi raccomando", ha scritto.