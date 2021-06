Effenberg gioca Germania-Inghilterra: "Zero a zero e poi 5-4 ai rigori. Low, passa al 3-5-2"

Stefan Effenberg, ex nazionale tedesco e anche centrocampista della Fiorentina, ha parlato a La Gazzetta dello Sport della sfida tra Inghilterra e Germania e del cammino della Nazionale azzurra: "Come finirà? Pareggio senza reti fino ai supplementari e poi facciamo cinque su cinque ai rigori. Non sarà facile, il torneo vero comincia adesso e penso che potremo passare. La Germania ha avuto degli alti e bassi: bene contro la Francia, benissimo contro il Portogallo e male contro l’Ungheria. Era un girone durissimo, mentre gli inglesi, con il girone facile, non sono ancora entrati nel torneo e hanno la pressione addosso. Alla Germania manca il centravanti, lo vedono tutti. Ma anche a centrocampo la coppia Kroos-Gündogan non funziona, meglio Goretzka. Io giocherei con il 3-5-2 , con Müller di punta e Havertz a centrocampo. Non è più tempo di sperimentare".

Come giudichi il cammino dell'Italia?

"Non era facile contro l’Austria, euforica e difficile da affrontare. Ma il fatto che gli azzurri di Mancini si siano imposti ai supplementari significa che sono una squadra vera: adesso hanno visto che anche nelle difficoltà ci sono e la vittoria è meritata. Era la squadra migliore. Giocano un “calcio italiano” con uno stile diverso e di successo".