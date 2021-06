esclusiva Benarrivo: "Italia una delle quattro favorite. Siamo una squadra dai piedi buoni"

Antonio Benarrivo simbolo del Parma, ha vestito la maglia azzurra anche in occasione dei Mondiali del '94 negli Stati Uniti. Alla vigilia della partita dell'Italia contro la Turchia dice a Tuttomercatoweb.com: "Per quanto la nostra Nazionale ha fatto vedere fin qui, le sensazioni sono positive. Mancini ha saputo creare una squadra che ora è ben amalgamata nonostante calciatori che giocano in squadre diverse. Sono ben messi in campo e non hanno mai deluso. Le impressioni sono buone ripeto ricavate da quel che abbiamo visto".

Come vede il cammino dell'Italia?

"Me la gioco tra le favorite, tra le 4 che possono ambire a vincere, con Francia, Spagna e Germania".

Pellegrini dovrà saltare gli Europei per infortunio...

"Giocatore importante per il ruolo che ricopriva, è una perdita significativa ma che non deve sicuramente portarci a pensare che la nostra percentuale di vittoria sia scesa notevolmente. Castrovilli lo può sostituire degnamente. Ai miei tempi se perdevi Baggio ti veniva a mancare un pezzo pregiato davvero... "

Il centrocampo è il nostro punto di forza?

"Si perchè per quanto visto cercano di smarcarsi e ricevere palloni. E così tutti hanno più soluzioni. Si muovono molto senza palla e in questo modo hai più possibilità di scaricare e di velocizzare l'azione. In più hanno tutti i piedi buoni".

A terzini come siamo messi?

"Alla Benarrivo non ce ne sono più...(ride, ndr). Siamo messi bene e poi fare un Europeo ti dà stimoli eccezionali. Florenzi? Da laterale difensivo si è adattato, ha corsa per sfruttare tutta la fascia"