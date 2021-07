Euro 2020, -1 alla finale. La Regina Elisabetta scrive a Southgate: "Le mie congratulazioni"

Una partita storica, un match da incorniciare. La Regina Elisabetta II ha voluto rendere omaggio alla nazionale di Gareth Southgate inviando una lettera in vista del match di domani contro l'Italia. Ecco il testo integrale: "Mr. Gareth Southgate. 55 anni fa sono stata fortunata a consegnare la Coppa del Mondo a Bobby Moore e ho visto quanto significava per i giocatori, i dirigenti e lo staff raggiungere e vincere la finale del principale torneo di calcio del mondo. Voglio porgervi le congratulazioni mie e della mia famiglia per aver raggiunto la finale del campionato europeo e vi mando i miei migliori auguri per domani, con la speranza che la storia ricorderà non soltanto il vostro successo ma anche lo spirito, atteggiamento e l'orgoglio che avete mostrato".