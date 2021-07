Euro 2020, è Pedri il miglior giovane del torneo. Succede al portoghese Renato Sanches

La squadra di Osservatori Tecnici UEFA ha nominato Pedri miglior giovane di Euro 2020. Il diciottenne spagnolo aveva collezionato solo quattro presenze con la nazionale maggiore prima del torneo e ha giocato tutte le partite, perdendo solo un minuto nel quarto di finale vinto contro la Svizzera ai calci di rigore.

Il centrocampista del Barcellona ha ricevuto ampi consensi per le sue strepitose prestazioni, in particolare nella sconfitta in semifinale contro l'Italia. È stato preso in considerazione anche l'impatto del giocatore nel gioco della sua squadra, così come il fair-play. Succede a Renato Sanches, che conquistò il trofeo nel 2016.