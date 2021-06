Euro 2020 - Gli uomini mercato: Bale, ritorno al Real improbabile. C’è persino l’ipotesi ritiro

Inizia domani l'Europeo 2021: il primo itinerante, il primo nel corso di una pandemia mondiale, il primo ad esser stato rimandato all'anno successivo. Sarà una kermesse speciale, più imprevedibile e difficile da pronosticare che mai. Sei gironi da quattro squadre, tanti gli uomini mercato e le rivelazioni nelle rose dei 26. Scopriamoli insieme nello speciale di Tuttomercatoweb.com.

Gareth Bale - In Galles, guai a metterlo in discussione. È il leader della nazionale, divisa tra i grandi senatori (Bale e Ramsey su tutti) e il nuovo che avanza. La sua passione rimasta per il calcio, però, il classe ’89 l’ha messa in discussione più e più volte. Soprattutto a Madrid, quando si è reso inviso ai tifosi sbandierando la preferenza per il gol rispetto all’interesse per le sorti delle merengues. Guiderà i compagni a Euro 2020, poi nessuna strada è preclusa. Un ritorno al Tottenham, ove ha disputato l’ultima stagione in prestito, non è molto probabile: tanti stop, pochissima continuità. Anche se i numeri non sono certo da buttare: 11 gol in 20 gare di Premier League, bottino più che soddisfacente. Al Real Madrid, le porte sembrano chiuse: dopo il ritorno di Ancelotti, Bale ha provato a spiegare come col tecnico italiano si sia trovato bene. Il tecnico italiano non pare però intenzionato a contare di lui, forse memore del fatto che la prima rottura con Florentino Perez, anni fa, sia arrivata proprio per la richiesta dell’agente del gallese di metterlo più al centro in una squadra che aveva già Ronaldo e Benzema. Lo scenario più clamoroso è quello ventilato dai quotidiani spagnoli: ritiro dal calcio a fine Europeo. A 32 anni (li compirà a metà luglio) sarebbe una scelta sorprendente e anche prematura, se si considera che, come visto, quando c’è può fare ancora la differenza. Per questo, potrebbe far gola a molti. Con un grosso ostacolo, l’ingaggio vicino ai 18 milioni di euro l’anno: il Real lo ha pagato a metà con gli Spurs nell’ultimo campionato.

Nazionale - Galles

Anno di nascita - 1989

Ruolo - Esterno offensivo

Squadra di appartenenza - Real Madrid

Scadenza contratto - 2022

Valore di mercato (Transfermarkt) - 18 milioni