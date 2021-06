Euro 2020 - Gli uomini mercato: Damsgaard in Italia piace già a tutti. Adesso va in vetrina

Inizia domani l'Europeo 2021: il primo itinerante, il primo nel corso di una pandemia mondiale, il primo ad esser stato rimandato all'anno successivo. Sarà una kermesse speciale, più imprevedibile e difficile da pronosticare che mai. Sei gironi da quattro squadre, tanti gli uomini mercato e le rivelazioni nelle rose dei 26. Scopriamoli insieme nello speciale di Tuttomercatoweb.com.

Mikkel Damsgaard - L’Italia lo conosce già benissimo. E un po’ se n’è innamorata: classe 2000, danese di Jyllinge, nella stagione da poco conclusa ha messo a segno due assist e quattro gol in trentacinque presenze di campionato con la Sampdoria. Numeri a parte, è stato un vero e proprio fattore per i blucerchiati di Claudio Ranieri, anche con la sua capacità di cambiare la partita in corso d’opera. Buon fisico (181 centimetri), veloce e tecnico, può occupare quasi tutte le posizioni dell’attacco. È l’astro nascente di una nazione, la Danimarca, che si iscrive a pieno titolo nella new wave del calcio scandinavo anche grazie a talenti come il suo. È inserita in un girone molto equilibrato (al netto del Belgio, se la vedrà con Russia e Finlandia), ragion per cui nulla osta che Euro2020 possa essere il trampolino di lancio per uno come Damsgaard a livello internazionale. In Italia, lo seguono da tempi non sospetti quasi tutte le big, Juventus e Inter in prima fila. Può essere utile un altro anno per crescere con la Samp, che peraltro ha avuto una grande intuizione ma non l’ha portato in Serie A propriamente gratis (poco più di 6 milioni di euro nel 2020); d’altra parte, le vetrine sono fatte così. Se un gioiello brilla, accorrono i compratori.

Nazionale - Danimarca

Anno di nascita - 2000

Ruolo - Esterno offensivo

Squadra di appartenenza - Sampdoria

Scadenza contratto - 2024

Valore di mercato (Transfermarkt) - 13 milioni