Euro 2020 - Gli uomini mercato: Jack Grealish, il preferito di Paul Gascoigne

Inizia domani l'Europeo 2021: il primo itinerante, il primo nel corso di una pandemia mondiale, il primo ad esser stato rimandato all'anno successivo. Sarà una kermesse speciale, più imprevedibile e difficile da pronosticare che mai. Sei gironi da quattro squadre, tanti gli uomini mercato e le rivelazioni nelle rose dei 26. Scopriamoli insieme nello speciale di Tuttomercatoweb.com.

Jack Grealish - Ogni anno il trequartista di casa Aston Villa sembra pronto al grande salto, invece rimane con la maglia dei Claret and Blue. Però quest'estate sembra davvero la sua, dopo una stagione da 12 assist e 6 gol, vera mente dell'attacco dell'Aston Villa. Tanto da scomodare un mostro sacro come Paul Gascoigne che lo ha battezzato positivamente, anche se deve "alzare quei fottuti calzini". Il commento di Grealish ovviamente è stato solamente sulla prima parte dell'affermazione. Valutazione altissima, oltre i 65 milioni di euro, ma sembra essere una priorità per il prossimo City di Guardiola, soprattutto dovesse continuare a non usare il centravanti. A 26 anni è probabilmente ora di cambiare e provare a fare qualcosa di nuovo.

Nazionale - Inghilterra

Anno di nascita - 1995

Ruolo - Trequartista

Squadra di appartenenza - Aston Villa

Scadenza contratto - 2025

Valore di mercato (Transfermarkt) - 65 milioni