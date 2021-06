Euro 2020 - Gli uomini mercato: Nuno Mendes, inseguito da Guardiola

Inizia domani l'Europeo 2021: il primo itinerante, il primo nel corso di una pandemia mondiale, il primo ad esser stato rimandato all'anno successivo. Sarà una kermesse speciale, più imprevedibile e difficile da pronosticare che mai. Sei gironi da quattro squadre, tanti gli uomini mercato e le rivelazioni nelle rose dei 26. Scopriamoli insieme nello speciale di Tuttomercatoweb.com.

Nuno Mendes - 29 presenze in campionato, 35 totali, è il nuovo crack del calcio portoghese. Stranamente, rispetto agli ultimi prodotti (Joao Felix su tutti) è un terzino sinistro che si giocherà una maglia all'Europeo con Guerreiro. Di più, il Manchester City ha deciso di metterci gli occhi addosso, con una offerta pronta da 60 milioni di euro per rinforzare la retroguardia che ora ha Zinchenko e Mendy (reduce però da moltissimi infortuni) nel suo ruolo. Non solo, anche la Juventus è stata accostata al classe 2002 di Sintra, ma i costi sembrano davvero poco proponibili per quello che è ancora un teenager. Si preannuncia un'estate comunque caldissima.

Nazionale - Portogallo

Anno di nascita - 2002

Ruolo - Terzino sinistro

Squadra di appartenenza - Sporting

Scadenza contratto - 2025

Valore di mercato (Transfermarkt) - 40 milioni