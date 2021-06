Euro 2020, la formazione della Nazionale italiana su... Instagram: che sfida fra Verratti e Pessina!

Un ruolo di grande impatto, quello che ricoprono i calciatori su i social network. Sono da sempre i profili più seguiti, dei veri e propri miti portatori di tendenze di tutti i tipi che, con il boom dei social, sono diventati influencer di tutto rispetto e per questo uno strumento potentissimo per sponsorizzare i prodotti di cui sono testimonial. Certo, non tutti con i numeri di Cristiano Ronaldo, ma sempre di grande impatto, specialmente su Instagram.

La classifica dell’ONIM - Osservatorio Nazionale Influencer Marketing nasce proprio con l’idea di monitorare l’andamento di follower base ed engagement rate degli azzurri convocati, durante il Campionato Europeo di calcio. Una ricerca su due piani paralleli, follower base ed engagement rate, che conferma come sempre più spesso un alto numero di follower base non presuppone necessariamente un alto tasso di engagement.

Marco Verratti si conferma in testa con circa 5.400.000 di follower ma uno tra gli ultimi dal punto di vista di engagement rate (2,15%). Viceversa Matteo Pessina, con la più alta percentuale di engagement rate (14,64%), si trova in penultima posizione a livello di follower base con meno di 100.000 seguaci. Dopo Verratti, nel podio dei più seguiti, troviamo Leonardo Bonucci con 4.500.000 di follower e il capitano della Nazionale, Giorgio Chiellini, con 3.900.000 follower. Anche con loro il discorso non cambia: altissimo il numero di follower, ridotto quello dell’engagement rate. Per quanto riguarda il podio per engagement rate, dopo il capolista Pessina, troviamo due giovanissimi: Alessandro Bastoni, che registra un E.R del 12,14% e Giacomo Raspadori nella terza posizione con 11,86%. Stessa teoria confermata: Pessina e Raspadori, nonostante siano i meno seguiti (entrambi con una follower base inferiore a 100.000), registrano due E.R tra i più alti. Unica eccezione Bastoni, che si posiziona al secondo posto per E.R, ma con una follower base che supera i 400.000. Un’analisi che conferma come, sempre di più, il rapporto fanbase-interazioni non sia diretto. Anzi. Metrica, quella dell’engagement rate, fondamentale e significativa per la scelta degli influencer per le campagne d’influencer marketing.

L’Influencer Marketing, dopo la crescita vertiginosa degli ultimi anni, sta attraversando un periodo di apparente maturità, provando ad andare oltre l’hype che lo ha accompagnato. Nasce da qui il progetto dell’ONIM che, con le sue attività, si prefigge di informare ed educare sul tema, rendendo migliore l’approccio e l’utilizzo dell’Influencer Marketing per tutti gli attori coinvolti (influencer, agenzie, brand, software house, marketplace). Un’associazione senza scopo di lucro aperta a tutti gli stakeholder che operano nel settore dell’Influencer Marketing.