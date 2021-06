Euro 2020, Spagna: Commissione sanità valuterà sui vaccini dopo la positività di Busquets

Polemica dopo positività Busquets.Possibile inoculazione Johnson

(ANSA) - ROMA, 07 GIU - Il caso di positività al Covid-19 di Sergio Busquets ha scatenato polemiche sulla mancata vaccinazione dei nazionali spagnoli prima del raduno del 31 maggio scorso. Domenica sera, quando si è diffusa la notizia del contagio del centrocampista del Barcellona, ;;dalla Federcalcio spagnola è trapelata la notizia che c'era già una richiesta di vaccinazione dei calciatori. Fonti del ministero della Salute assicurano che venerdì pomeriggio il ministero della Cultura, tramite il ministro Rodríguez Uribes, ha inviato una lettera con la richiesta. Lo riporta il Pais. In Federcalcio assicurano di aver cercato di vaccinare i nazionali da un mese e mezzo, con Rodríguez Uribes come interlocutore, e che le operazioni non sono state espletate. Il gabinetto della cultura conferma che il ministro ha inviato la lettera al ministero della Salute dopo aver parlato con Luis Rubiales, presidente della Federcalcio. La richiesta di vaccinazione deve essere studiata dalla Commissione sanità pubblica, come è successo con i calciatori che parteciperanno alle Olimpiadi. L'organismo domani dovrà valutare se soddisfa la richiesta della Federazione. A meno di una settimana dall'inizio dell'Europeo, esiste la possibilità che venga somministrato il vaccino Johnsson. I risultati di efficacia nella fase 3 degli studi clinici hanno confermato che la dose singola dell'azienda farmaceutica statunitense fornisce una protezione del 67% contro il Covid-19 già due settimane dopo l'inoculazione. (ANSA).