Euro 2020, tutto pronto per la prima: domani 7 mila tifosi dall'Italia, 3 mila turchi

Saranno circa 7 mila i tifosi italiani presenti all’Olimpico domani per la gara inaugurale di Euro 2020, che vedrà gli azzurri impegnati contro la Turchia. Circa 3 mila invece i tifosi ospiti, provenienti da diverse parti d’Europa (non dalla Turchia, da dove per le regole anti-Covid è in questo momento non consentito l'accesso nel nostro Paese), mentre il resto del pubblico (circa 8 mila persone, al netto degli addetti ai lavori, considerando la capienza consentita all’Olimpico) sarà internazionale.