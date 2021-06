“Forza Azzurri, noi tifiamo per voi”: l’incitamento dei piccoli pazienti del ‘Bambino Gesù’ arriva a Coverciano

vedi letture

Un incitamento in più, per sostenere gli Azzurri in questo loro cammino verso Uefa Euro 2020. Ad accompagnare la Nazionale nel suo raduno di Coverciano, c’è uno striscione che per i ragazzi di Mancini ha un significato particolare: è quello che i bambini dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma hanno voluto dedicare all’Italia del calcio.

“Forza Azzurri, noi tifiamo per voi” è il messaggio lanciato dai piccoli pazienti, scritto a chiare lettere su uno striscione e recapitato ai giocatori della Nazionale in occasione della trasmissione ‘Notte Azzurra’, andata in onda lo scorso primo giugno su Rai1.

Lo striscione è appeso proprio accanto allo spogliatoio della Nazionale a Coverciano, per far sì che gli Azzurri si ricordino dell’incitamento dei loro piccoli grandi tifosi prima di scendere in campo per l’allenamento.

“Porteremo questo striscione con noi al Centro Tecnico – aveva dichiarato in trasmissione Leonardo Bonucci – perché questi bambini hanno un’energia incredibile che riescono a trasmettere nonostante tutto: sono un vero esempio per noi”.

“Hanno una mentalità talmente forte che noi dobbiamo imparare da loro” gli aveva fatto eco Francesco Acerbi.