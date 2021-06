FOTO - Inghilterra-Croazia, maxischermo di Wembley per Eriksen: "I migliori auguri, Christian"

vedi letture

Gli interminabili minuti in cui lo staff sanitario prestava soccorso ad un Christian Eriksen il cui battito pareva essersi interrotto per fortuna sono adesso solamente un ricordo, con il fantasista della Danimarca e dell'Inter in condizioni stabili all'ospedale di Copenaghen. Momenti che hanno unito l'Europa del calcio (e non solo), come testimoniato anche dalla scritta apparsa sul maxi-schermo di Wembley prima di Inghilterra-Croazia: "Migliori auguri Christian". Ecco uno scatto, diffuso dall'account ufficiale della federcalcio croata.