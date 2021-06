Francia-Germania, Low: "Goretzka è in ripresa ma domani non sarà nell'undici titolare"

vedi letture

Il ct della Germania, Joachim Löw, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Francia, esordio di gala per Euro 2020. Sulle condizioni di Goretzka: "Ad eccezione di Jonas Hofmann, tutti i giocatori si sono allenati, anche Leon. Ha fatto quattro o cinque sessioni con la squadra, lasciandomi un'impressione molto, molto buona. Secondo il nostro staff medico non c'è più alcun rischio. Parlerò con lui dopo l'ultimo allenamento. Ovviamente non sarà nell'undici titolare. Poi vedremo se può essere presente".