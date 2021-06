Francia, scintille fra Mbappé e Giroud? I due si abbracciano in allenamento

vedi letture

Dopo la partita contro la Bulgaria, Olivier Giroud ha lanciato una frecciata a Kylian Mbappe, reo di non passare troppo spesso il pallone al compagno. Secondo quanto riporta L'Equipe, Mbappe sarebbe voluto andare in conferenza stampa per rispondere alle critiche del compagno, ma sarebbe stato bloccato da alcuni compagni e dal CT Deschamps. Dal ritiro di Clairefontaine, intanto, durante l'allenamento di oggi i due attaccanti si sarebbero abbracciati, come riportato da diversi media francesi, provando a stemperare il clima, che resta però piuttosto bollente.