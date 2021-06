Francia-Svizzera 7-8 dcr, Granit Xhaka eletto star of the match

Granit Xhaka è stato votato miglior giocatore di Francia-Svizzera. Il centrocampista ha servito lo splendido assist per il 3-3 di Gavranovic. "Un vero leader per questa squadra" è la relazione fatta dall'osservatore tecnico UEFA.

Impressive in midfield both offensively and defensively 🇨🇭 Switzerland captain Granit Xhaka takes the plaudits 👏@Heineken | #EUROSOTM | #EURO2020 pic.twitter.com/sRnXc4yA2Y

