Francia-Svizzera 7-8 dcr, le pagelle: la croce finisce a Mbappé

FRANCIA (pagelle a cura di Gaetano Mocciaro)

Lloris 7 - Para il rigore di Rodriguez indovinandone l'angolazione, tenendo in vita una Francia che era destinata a uscire già prima dei 90'.

Varane 5 - Serata tutt'altro che semplice, qualche rischio e un giallo dopo mezz'ora per un intervento su Zuber. Perde Seferovic in occsione del 3-2.

Lenglet 5 - Nel cambio di modulo scelto da Deschamps, che vara la difesa a 3, il difensore del Barcellona viene promosso fra i titolari. Si perde dopo un quarto d'ora Seferovic, che senza staccare troppo di testa lo anticipa aprendo le marcature. (Dal 46' Coman 5.5 - È la carta che cambia l'assetto francese. Per quanto fatichi a fare la differenza riesce comunque a entrare nell'azione del 2-1, anche se suo malgrado una sua palla persa innesca il secondo gol svizzero. Dal 111' Thuram 6 - Fa il suo segnando il rigore).

Kimpembe 5 - Embolo è un pericolo costante così come Widmer he agisce dalla sua parte. Si fa dribblare da Gavranovic nell'azione del 3-3.

Pavard 4 - Disastroso. Zuber fa quel che vuole con lui, crossando ripetutamente, innescando il gol del vantaggio. Per fermarlo deve stenderlo e lo fa in area di rigore. Rodriguez lo grazia, come grazia tutta la Francia.

Pogba 6.5 - Sale in cattedra dopo il rigore fallito dagli elvetici. Ruba un pallone prezioso in occasione del 2-1, poi con la squadra sull'onda dell'entusiasmo continua a crescere e segna un gol capolavoro. Il gol del 3-3 nasce però da un suo pallone perso.

Kante 5.5 - Serata più difficoltosa del solito per lui, che si trova una mediana avversaria che spreca pochi palloni.

Rabiot 5.5 - C'è curiosità nel vederlo esterno sinistro nel 3-4-1-2 ma la serata di grazia degli svizzeri e un Embolo imprendibile lo mettono in difficoltà. Nel primo tempo però è lui ad avere l'unica vera occasione per i transalpini. Cresce nella ripresa quando Deschamps lo rimette centrale di centrocampo anche se la serata resta complicata.

Griezmann 7 - Svolge al meglio il ruolo di trequartista, innescando le due reti e trovandosi a meraviglia con i due fuoriclasse davanti. (Dall'88' Sissoko 5.5 - Non incide).

Benzema 8 - È tornato a furor di popolo è perché da lui ci si aspetta che faccia la differenza. Segna due gol quando la squadra stava affondando, poteva essere l'eroe della serata e invece chiude qui l'Europeo. (Dal 94' Giroud 5.5 - Ha il merito di segnare il rigore mentre nei 26 minuti giocati ha poche chances).

Mbappé 5 - E alla fine la croce se la porta lui. E dire che fino al 90' la sua prestazione era stata molto buona, entrando in entrambe le reti di Benzema. Spreca il gol del 4-3 ai supplementari, evidentemente esausto. E soprattutto manda a casa la Francia facendosi parare il rigore da Sommer. A 20 anni decideva una finale dei Mondiali e agli ottavi mandava fuori l'Argentina. Due anni dopo cade rovinosamente.

Allenatore Didier Deschamps 4 - Sbaglia formazione, viene messo alle strette dalla Svizzera per almeno un tempo e fino al potenziale 0-2. Ha la fortuna che Lloris paga il rigore di Rodriguez e che il cambio modulo faccia il resto. Ma la leziosità della squadra quando la partita è in pugno è anche colpa del tecnico, incapace di tenerla sul pezzo. E se la grande favorita per la vittoria finale esce agli ottavi il fallimento principale è suo.

SVIZZERA (pagelle a cura di Lorenzo Carini)

Sommer 8.5 - Dopo aver trascorso un'ora da spettatore non pagante, subisce tre gol sui quali non ha nessuna colpa. Nei supplementari si supera con un gran riflesso su Pavard, poi si prende la scena nella lotteria dei rigori parando il tiro di Mbappé. Contribuisce a scrivere un pezzo di storia.

Elvedi 6.5 - Si ritrova a duellare con un avversario decisamente ostico come Mbappé, ma non sfigura minimamente: serata da ricordare.

Akanji 6.5 - Attento e preciso nella sua zona di competenza, si presenta dal dischetto spiazzando Lloris con un'ottima esecuzione dopo una rincorsa "fotogenica" con tanto di saltello.

Rodriguez 5.5 - Se non avesse fallito il calcio di rigore in avvio di ripresa, la Svizzera avrebbe probabilmente chiuso i conti con quasi un'ora di anticipo. L'ingenuità, per sua fortuna, non costa così cara visto il passaggio del turno. (Dall'87' Mehmedi 6.5 - Contribuisce a dare freschezza alla manovra rossocrociata. Batte il rigore sul 4-4 senza il minimo timore)

Widmer 6.5 - Oltre un'ora di bel calcio da parte dell'ex Udinese, che non riesce a spingere con continuità sulla corsia di destra ma è davvero prezioso nel lavoro in fase di non possesso. (Dal 73' Mbabu 6.5 - Impiega una manciata di minuti per entrare in partita: è suo lo splendido assist per il secondo gol di Seferovic. Gioca benissimo anche nel corso dei supplementari: meriterebbe più spazio)

Freuler 6.5 - Pochi problemi per il centrale dell'Atalanta: viene chiamato in causa con il contagocce complice l'ottimo lavoro degli esterni, ma quando è il suo turno si fa sempre trovare pronto.

Xhaka 8 - Un vero e proprio trascinatore, autore di uno straordinario lancio in profondità per l'impensabile (fino a pochi istanti prima) 3-3 di Gavranovic a tempo scaduto. Una giocata spaziale che vale l'approdo ai supplementari e il conseguente accesso ai quarti: che classe, la Roma è alla finestra e lui risponde presente.

Zuber 7.5 - Assist-man per il gol che sblocca la partita, ha l'abilità di procurarsi anche il calcio di rigore in avvio di ripresa. Incontenibile sulla sinistra nonostante l'agguerrita concorrenza. (Dal 79' Fassnacht 6 - Buon apporto alla causa nonostante qualche errore di troppo in fase d'impostazione)

Shaqiri 5.5 - L'ex giocatore dell'Inter non riesce a brillare in modo particolare sulla trequarti: tocca tanti palloni, ma non sembra mai essere in grado di

fare la differenza in positivo (Dal 73' Gavranovic 7.5 - L'uomo della provvidenza. Il primo gol gli viene tolto per una posizione di fuorigioco, il secondo è regolarissimo e vale il 3-3 al novantesimo: salvatore della patria, non fallisce nemmeno ai rigori)

Seferovic 8 - Eroe della serata con due gol, se la Svizzera è ai quarti di finale è gran parte per merito suo. Si vede poco in fase offensiva, ma quando tocca il pallone lo mette sempre in fondo al sacco: cecchino. (Dal 96' Schar 6 - Beffato da Giroud a pochi minuti dalla fine del secondo tempo supplementare, viene graziato dal volo plastico del suo portiere. Bravo dagli undici metri)

Embolo 6.5 - Ben preparato dal punto di vista fisico, aiuta la squadra anche in fase difensiva senza mai perdersi d'animo per le pochossime occasioni avute davanti allo specchio della porta di Lloris. (Dal 79' Vargas 6 - Buon impatto sulla gara. Spaventa i propri tifosi con un rigore calciato non benissimo, ma Lloris fallisce la respinta)

Allenatore Vladimir Petkovic 8 - Poteva essere la sua ultima gara con la Nazionale prima di un passaggio allo Zenit San Pietroburgo, ma invece avrà almeno un'altra chance contro la Spagna ai quarti di finale. Non ha sbagliato nulla: azzecca tutti i cambi, la sua squadra non molla nemmeno dopo i due gol di Benzema nel giro di 120 secondi e si prende una grande soddisfazione dopo dieci calci di rigore. Partita preparata benissimo, nulla da dire.