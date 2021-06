Germania, Hummels: "Non sottovaluteremo l'Ungheria, non abbiamo ancora passato il turno"

vedi letture

Il difensore della Germania Matts Hummels ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro l’Ungheria: "Sappiamo che non abbiamo ancora passato il turno e che non sarà una vittoria sicura contro l'Ungheria. Abbiamo lo spirito giusto, sappiamo che dobbiamo lavorare per ottenere il successo. Non sottovaluteremo l’Ungheria".