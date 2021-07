Germania, Low omaggia Kroos: "Passione, impegno e dedizione. Sei stato un modello per tutti"

L'ex ct della Germana Joachim Low attraverso il sito della Federcalcio tedesca ha voluto omaggiare Toni Kroos dopo che quest'ultimo ha annunciato l'addio alla maglia della nazionale: "Con la Germania Toni ha sempre messo una passione incredibile, un grande impegno e ha avuto un'assoluta dedizione alla maglia. È stato un modello soprattutto per i giovani oltre che un grande leader dentro e fuori dal campo. Lo voglio ringraziare dal profondo del mio cuore per tutto quello che ha fatto per la Germania nel corso delle sue 106 partite giocate. Il nostro lungo viaggio insieme e la vittoria in Brasile ci legheranno per sempre".