Germania, Rudiger: "Cresciuto perché ho lasciato la Bundes. Francia favorita? Solo sulla carta"

Conferenza stampa per Antonio Rudiger, difensore della Germania e del Chelsea: "Per la mia crescita di giocatore è stato importante lasciare la Bundesliga, mi sono messo alla prova in un nuovo campionato (l'Italia, ndr) e ho imparato una nuova lingua. Per diventare di livello mondiale devo ancora lavorare su me stesso. Sulla carta la Francia sembra più forte ma è appunto solo sulla carta. Hanno attaccanti forti, possono anche essere favoriti ma noi saremo pronti".