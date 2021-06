Giroud, frecciata a Mbappé? Deschamps getta acqua sul fuoco, ma in Francia il caso è aperto

Nonostante la doppietta di ieri contro la Bulgaria, Olivier Giroud mostra un po' d'amarezza a fine partita. "Con due assist buoni di Ben Yedder e Pavard sono riuscito a finire bene la partite e a fare doppietta, ma avremmo potuto segnare di più se fossimo stati più efficienti. Dicono che io sia discreto, ma è perché chiedo i palloni e c'è qualcuno che non me li fornisce". In Francia diversi portali, tra cui Foot01 e Football365, hanno preso queste parole come un attacco a Kylian Mbappé, con titoli del tipo 'Il gran casino' o 'Crash Giroud-Mbappé'. Immediatamente Didier Deschamps ha voluto gettare acqua sul fuoco: "Se i palloni arrivassero sempre a chi li chiede... Quello che dice Giroud potrebbe essere vero, ma non dobbiamo stigmatizzare Kylian o chiunque altro".