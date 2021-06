Gol e assist, Holes premiato come star of the match di Olanda-Repubblica Ceca

Un gol e un assist che verrà ricordato da tutti. Tomas Holes, centrocampista della Repubblica Ceca, è stato premiato come star of the match: in entrambe le azioni il numero 9 è risultato decisivo. Ecco i complimenti da parte della UEFA: