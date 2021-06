Repubblica Ceca, Holes: "L'Olanda era favorita, incredibile averla battuta 2-0"

Autore del primo gol nella vittoria contro l’Olanda, il giocatore della Repubblica Ceca Tomas Holes parla così al termine del match di Euro 2020: “È stata prima di tutto una grande performance collettiva, il fatto di essere riuscito a segnare è solo un bonus per me. Il gol? Ho avuto abbastanza tempo, ho solo cercato di aggiustare il colpo di testa per segnare. Il cross è lungo sul secondo palo ei giocatori lo rimandano d'istinto sul primo palo. Ero pronto, Tomas Kalas ha fatto un lavoro magnifico prendendolo con la testa ed è stato più facile per me segnare. Erano i favoriti della partita di oggi ed è incredibile battere una squadra come questa con quel punteggio”, ha concluso.