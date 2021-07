Guardiola incorona Luis Enrique: "Il segreto della Roja". E su Pedri: "Rifiuti i Giochi Olimpici"

Intervistato presso il suo campus di Rialp, mister Pep Guardiola ha speso belle parole per il suo allievo Luis Enrique: "Non immaginate quanto sia felice per lui, si merita tutto questo. Luis Enrique è il vero segreto di questa Roja, ha coraggio e leadership".

Il tecnico spagnolo ha commentato poi anche la convocazione di Pedri (talento appena diciottenne del Barcellona) ai prossimi Giochi Olimpici: "Una competizione estiva è sufficiente, due sono troppe. Pedri deve rifiutarsi di andare ai Giochi Olimpici, è già a Euro 2020 e sta facendo bene", le dichiarazioni dell'ex Barcellona riportate da As.com.