Guidolin: "Italia bellissima, il Galles mi sta piacendo. Ramsey? Merita altra chance alla Juve"

vedi letture

Francesco Guidolin, ex allenatore fra le altre dello Swansea in Galles, ha parlato alla Gazzetta dello Sport della sfida di questa sera: “Il Galles mi è piaciuto parecchio contro la Turchia. Ma prima di tutto ho visto una bellissima Italia. Non ho mai visto una nostra Nazionale giocare così bene, con questa autorevolezza, questo entusiasmo, questa condivisione, questo proporsi sempre. Spero che il Galles si qualifichi insieme con l’Italia. Ramsey merita una seconda chance alla Juventus? Mi ha entusiasmato nella gara coi turchi. In carriera è stato accompagnato da vari problemi fisici, anche alla Juve. Se è quello visto con la Turchia merita senz’altro una seconda chance”.