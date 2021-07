Le pagelle di Barella - Batterie scariche, sovrastato da Rice in mezzo al campo

Ha dato l'anima in campionato. Non si è risparmiato mai neanche con gli azzurri. E alla fine le batterie si sono scaricate. E per Nicolò Barella la finale non è stata quella che si sarebbe aspettato, anche se alla fine ha potuto esultare con i suoi compagni di squadra. Voto 5 da La Gazzetta dello Sport: "Non è l'Europeo che si aspettava. Un acuto contro il Belgio, fondamentale, qualche partita normale (per uno come lui) e ieri sovrastato da Rice". Sufficiente la sua gara per il Corriere dello Sport: "Fatica a trovare la posizione, soffre la carrozzeria di Rice. Kuipers lo ammonisce per un intervento da dietro su Kane". Stesso voto da TMW: " Batterie scariche. Il più inglese dei centrocampisti italiani entra nel mezzo dei tamburi assordanti di Wembley e inizia perdendo la bussola. Da un'isola all'altra, stavolta non è il porto sicuro a cui eravamo abituati"

TMW: 6

La Gazzetta dello Sport: 5

Corriere dello Sport: 6

Tuttosport: 6

Corriere della Sera: 5

Repubblica: 7