Le pagelle di Baumgartner - Segna da vero centravanti e si muove bene tra le linee

Sarà l'Austria, che ieri ha battuto l'Ucraina, a sfidare l'Italia negli ottavi di finale. A decidere la gara una rete di Baumgartner, premiato da tutti i quotidiani in edicola. Voto 7 su Tuttosport: "Tempismo decisivo per indirizzare la partita, poi si arrende ad un problema fisico". Stesso voto su TMW: "Si muove bene fra le linee cercando di innescare Arnautovic con la sua qualità. Sblocca il risultato con un tocco da vero centravanti in anticipo su Zabarnyi sugli sviluppi di un corner perfetto di Alaba. Costretto però ad alzare bandiera bianca in seguito ad uno scontro di gioco".

TMW: 7

La Gazzetta dello Sport: 7,5

Corriere dello Sport: 7

Tuttosport: 7