Le pagelle di Chiellini - Gli manca l'osso da sbranare, ma la sua esperienza è decisiva

Leader dentro e fuori dal campo. Giorgio Chiellini comanda la difesa, scherza con Jordi Alba al momento del sorteggio per i rigori, trascina gli azzurri in finale con la sua carica. Rispetto alla gara con il Belgio, senza punti di riferimento, soffre un po' di più, ma la sua esperienza è fondamentale per raggiungere la finale. Voto 6 dal Corriere dello Sport: "Sembra leggermente frenato o forse gli manca un osso come Lukaku da sbranare. Paga lo sforzo sostenuto con il Belgio. Nell’azione del pareggio spagnolo è risucchiato dal triangolo tra Dani Olmo e Morata". Stesso voto su Tuttosport: "Dani Olmo è un brutto cliente perché scappa da tutte le posizioni, è costretto all'intervento ruvido per mettere in chiaro che vicino all'area azzurra comanda il capitano. Poi Luis Enrique gli consegna l'amico Morata che alla prima occasione lo lascia sul posto". 6,5 il voto da TMW: "Senza un avversario con cui fare l'autoscontro inizia quasi senza punti di riferimento. Poi l'esperienza la fa da padrona e riaggiusta ma sul gol della Spagna la palla passa tra lui e Barella".

TMW: 6,5

La Gazzetta dello Sport: 7

Corriere dello Sport: 6

Tuttosport: 6

Corriere della Sera: 6,5