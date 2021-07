Le pagelle di Donnarumma - Il miglior portiere del mondo ci regala la coppa. Pallone d'Oro?

L'eroe di Wembley, il miglior giocatore del torneo. Gigio Donnarumma è il miglior portiere al mondo. E nelle pagelle rasenta la perfezione. Voto 9 da La Gazzetta dello Sport: "E se per il Pallone d'Oro ci fosse anche lui? Non può certo niente su Shaw, comanda l'area per gli altri 130 minuti e passa, poi ai rigori è il solito insuperabile portiere". Stesso voto dal Corriere dello Sport: "Non fa in tempo a respirare l’aria di Wembley e becca subito gol. Shaw lo inchioda. Non gli arriva un tiro per 120 minuti. Si esalta ai rigori, parando gli ultimi due su Sancho e Saka. E’ il portiere più forte del mondo e intanto ci consegna l’Europeo". 10 pieno su Repubblica: "Straordinario. Ha parato i rigori di Sancho e Saka, l'Italia trionfa e lui viene eletto miglior giocatore dell'Europeo. Incolpevole sul gol, Superman ancora ai rigori. Grande carriera e un grande futuro nelle mani".

TMW: 11

La Gazzetta dello Sport: 9

Corriere dello Sport: 9

Tuttosport: 10

Corriere della Sera: 9

Repubblica: 10