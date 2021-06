Le pagelle di Elmas: a disagio in attacco, non è quello spesso ammirato al Napoli

In un ruolo non suo, praticamente da attaccante, Eljif Elmas stecca nella sfida tra la sua Macedonia del Nord e l'Ucraina. "Non è il calciatore spesso ammirato nel Napoli. Forse il ruolo, forse la tensione", scriviamo noi TMW. Un giudizio in linea con quello di Tuttosport: "Non quello visto al Napoli: aspettative più che deluse" e voto 5. Un punto in più invece da La Gazzetta dello Sport: "A disagio in attacco. Quando torna a centrocampo, cresce molto".

I VOTI DI ELMAS

TMW: 5,5

La Gazzetta dello Sport: 6

Corriere dello Sport: 5,5

Tuttosport: 5