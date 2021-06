Le pagelle di Isak: sempre il più pericoloso della Svezia, meriterebbe il gol

Non segna, ma è il più pericoloso della Svezia. Dopo l'ottima gara con la Spagna, Isak si conferma anche contro la Slovacchia. Con 7,5 in pagella, è il migliore dei suoi per La Gazzetta dello Sport: "Si conferma ad un livello superiore rispetto a quello degli altri. Incontenibile. Voto 7 da Tuttosport: "Se diventa anche concreto sotto porta potrà essere un grande giocatore. Sfiora il gol e da’ la palla che porta al rigore". Stesso voto da TMW: " Il migliore per distacco, l’uomo più pericoloso sia sui palloni alti sia palla al piede. Quando nella ripresa alza i giri del motore è spesso imprendibile dalla difesa avversaria che deve faticare per evitare che faccia male negli ultimi 20 metri. Sforna anche un assist al bacio per Quaison in occasione del rigore. Meriterebbe il gol".

TMW: 7

La Gazzetta dello Sport: 7,5

Corriere dello Sport: 7

Tuttosport: 7