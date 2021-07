Le pagelle di Lukaku: segna dal dischetto ma Chiellini non gli dà un attimo di respiro

Un gol che ci ha tenuto col fiato sospeso. Romelu Lukaku punisce l'Italia soltanto dal dischetto. L'attaccante dell'Inter ha trasformato il tiro dagli undici metri che ha portato il Belgio sotto di un gol contro gli azzurri. Unico lampo, a parte una conclusione parata da Donnarumma, in una serata in cui il duo Bonucci-Chiellini gli ha lasciato poco spazio. "Perde il duello a petto in fuori con Chiellini" scrive il Corriere dello Sport. "Sapeva quello che lo aspettava - il commento invece Tuttosport - un Chiellini tirato a lucido che lo ha inseguito senza dargli respiro".

Le pagelle di

TMW: 6

Gazzetta dello Sport: 5,5

Tuttosport: 5

Corriere dello Sport: 5,5

Corriere della Sera: 6