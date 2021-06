Le pagelle di Mancini: cambi giusti (ma tardivi?), così nell'Italia tutti si sentono titolari

L'Italia contro l'Austria è stata "brutta, sporca e cattiva" come non lo era mai stata, come abbiamo scritto noi di TMW nella pagella di Roberto Mancini, decisivo con i suoi cambi per La Gazzetta dello Sport che gli assegna il nostro stesso voto pari a 7: "Cambi giusti, tutti si sentono titolari". Stesso voto da Tuttosport, mentre il Corriere dello Sport gli assegna un 7,5: "Indovina i cambi e festeggia l'ingresso ai quarti". Solo 6,5 invece dal Corriere della Sera: "La paura fa 90 (minuti) di sofferenza, poi l'Italia, con i cambi un po' troppo tardivi, si libera".

I VOTI DI MANCINI

TMW: 7

La Gazzetta dello Sport: 7

Corriere della Sera: 6,5

Corriere dello Sport: 7,5

Tuttosport: 7