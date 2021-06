Le pagelle di Mancini: gioco, gol e spettacolo. Il top player dell'Italia è in panchina

Se il buongiorno si vede dal mattino, la giornata di Roberto Mancini promette molto bene. La sua Italia vince, convince, domina e alla fine stravince contro la Turchia. Scriviamo così noi di TMW, assegnando al commissario tecnico un 7,5 in pagella. Dello stesso parere il Corriere della Sera: "Tre anni di lavoro sintetizzati in una sola notte, che rimette l'Italia nella mappa del calcio". Stesso voto anche dal Corriere dello Sport: "Gioco, gol, spettacolo e pazienza". Mezzo punto in più da La Gazzetta dello Sport: "Tanti eccellenti in campo, ma il top player che li ha resi 'forti' è in panchina".

I VOTI DI MANCINI

TMW: 7,5

La Gazzetta dello Sport: 8

Corriere della Sera: 7,5

Corriere dello Sport: 7,5

Tuttosport: 7