Le pagelle di Pessina: gioca da veterano e trova il gol della liberazione. Che sia un predestinato?

"Che sia un predestinato?". All'indomani del suo secondo gol a Euro 2020, ancora una volta decisivo per la vittoria dell'Italia, La Gazzetta dello Sport esalta Matteo Pessina con un bel 7 in pagella: "Gioca come un veterano, a testa alta". Stesso voto da noi di TMW, così come dal Corriere dello Sport: "E' vivo, più ordinato di Barella". Pioggia di 7, anche Tuttosport e il Corriere della Sera si accodano: "Scaccia la paura con il gol della liberazione".

I VOTI DI PESSINA

TMW: 7

La Gazzetta dello Sport: 7

Corriere della Sera: 7

Corriere dello Sport: 7

Tuttosport: 7