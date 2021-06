Le pagelle di Ramsey: inesistente nel primo tempo. In linea con il rendimento alla Juve

vedi letture

Esordio da dimenticare per Aaron Ramsey, poco brillante nel Galles non certo spumeggiante che ha pareggiato 1-1 con la Svizzera nel debutto a Euro 2020. Voto 5 per il Corriere dello Sport: “Primo tempo inesistente. Da uno come lui ci si aspetta la differenza”. 5,5 per Tuttosport: “Prestazione in linea con il rendimento juventino”. Di parere opposto La Gazzetta dello Sport, che premia il gallese col 6,5: “Corre tantissimo, lega il gioco, prova a inserirsi”.

TMW: 4,5

La Gazzetta dello Sport: 6,5

Corriere dello Sport: 5

Tuttosport: 5,5