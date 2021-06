Le pagelle di Ronaldo: centrale e alto, senza sfiancarsi in recuperi. Non molla fino alla fine

Anche quando il Portogallo perde, Cristiano Ronaldo non sfigura. Contro la Germania la stella della Juventus trova un'altra rete, la terza del suo Europeo. A corredo, anche un assist confezionato con caparbietà. Voto 7 per noi di TMW, così come per il Corriere dello Sport e Tuttosport: "Non molla fino alla fine". Mezzo punto in meno dal Corriere della Sera e La Gazzetta dello Sport: "Centrale, alto, senza sfiancarsi in recuperi".

I VOTI DI RONALDO

TMW: 7

La Gazzetta dello Sport: 6,5

Corriere della Sera: 6,5

Corriere dello Sport: 7

Tuttosport: 7