Le pagelle di Ronaldo: riferimento e condizione impressionante. Molto meglio che alla Juve

A parte uno stop, Cristiano Ronaldo non sbaglia niente in Portogallo-Francia. Con la sua doppietta raggiunge Ali Daei, nessuno meglio di loro due per gol in nazionale. E arrivano chiaramente gli elogi dei quotidiani, che lo premiano con un 8 in pagella, lo stesso voto assegnatogli da noi di TMW. "Impressionante condizione: sta molto meglio che alla Juve", scrive La Gazzetta dello Sport. Mezzo voto in meno da Tuttosport: "Si impegna con profitto da punto di riferimento offensivo. Calcia i rigori in maniera perfetta e con grande freddezza. E scusate se è poco".

I VOTI DI RONALDO

TMW: 8

La Gazzetta dello Sport: 8

Corriere della Sera: 7

Corriere dello Sport: 7

Tuttosport: 7,5