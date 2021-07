Le pagelle di Shaw - Costanza, potenza, continuità. Un incubo sulla fascia

Il suo gol dopo una manciata di secondi sembra solo l'antipasto dell'abbuffata inglese. Invece la rete di Shaw, ancora una volta letale sulla fascia, è stato solo un boccone indigesto per l'Inghilterra, che dopo la rete ha pensato soltanto a difendersi permettendo all'Italia di fare il suo gioco e trovare la rete del pari. La prestazione comunque non si discute, da 7 in pagella per La Gazzetta dello Sport: "Quel gol di velocità, potenza, precisione, avrebbe ucciso un toro. Spinta e fiato, ma alla lunga paga e deve arretrare. Dura contro Chiesa". Stesso voto dal Corriere dello Sport: "L’invito di Trippier è come un cioccolatino appena aperti gli occhi al mattino. Il mancino del Manchester United colpisce al volo di controbalzo, scheggia il palo e non dà scampo a Donnarumma: gol. Costanza, potenza e continuità". Mezzo voto in più da Tuttosport: "È lui la scheggia impazzita che scatena l'inferno nell'area italiana, lascia sul posto Chiesa, crea e finalizza l'azione del vantaggio. E non si ferma qui, ogni volta che si prende la fascia fa venire i brividi a Mancini. Il suo primo gol in nazionale ne vale almeno tre".

TMW: 7

La Gazzetta dello Sport: 7

Corriere dello Sport: 7

Tuttosport: 7,5

Corriere della Sera: 7

Repubblica: 7