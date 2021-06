Le pagelle di Spinazzola: terzino-attaccante, va come un treno e dribbla da ala

A Leonardo Spinazzola Roberto Mancini ha affidato "l'oneroso ruolo d'essere il Grosso della sua Italia". E contro la Turchia l'esterno della Roma lo interpreta al meglio, da 7,5 in pagella. Per noi di TMW così come per il Corriere della Sera: "E' l'uomo in più in attacco. [...] Spina nel fianco". Del medesimo parere il Corriere dello Sport: "Più che terzino, è l'attaccante aggiunto dell'Italia". Arriva un 7,5 anche da Tuttosport, mentre La Gazzetta dello Sport si spinge all'8: "Nuova specie di terzino-attaccante. [...] Va come un treno e dribbla da ala".

I VOTI DI SPINAZZOLA

TMW: 7,5

La Gazzetta dello Sport: 8

Corriere della Sera: 7,5

Corriere dello Sport: 7,5

Tuttosport: 7,5