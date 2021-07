Il Belgio ha fiducia: su HLN il 79% dei tifosi prevede una vittoria sull'Italia

C’è fiducia in Belgio per il quarto di finale di questa sera contro l’Italia. Lo certificano i sondaggi lanciati online dai principali media sportivi. Sulle pagine di HLN, per esempio, il 79 per cento dei quindicimila votanti immagina una vittoria dei Diavoli Rossi ai danni degli azzurri.