Il gladiatore Lukaku sfida l'Italia, il Belgio: "Veni, vidi..." Speriamo manchi il vici

Romelu Lukaku come un gladiatore per sfidare l’Italia. È questa l’immagine scelta dal Belgio, attraverso i propri canali social, per presentare il quarto di finale di Euro 2020 contro gli azzurri. Accompagnata da un messaggio piuttosto ambizioso: “Veni, vidi…”. L’auspicio è che il vici continui a mancare anche a fine partita.