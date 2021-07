Il mercato degli azzurri - Al Toro non c'è posto per Sirigu: obiettivo risoluzione, piace alla Juve

vedi letture

Non c'è più posto per Salvatore Sirigu tra i pali della porta del Torino. Il Corriere dello Sport di questa mattina sottolinea come, dopo l'arrivo di Berisha e la conferma di Milinkovic-Savic, l'estremo difensore granata aspetti la risoluzione del contratto per poter scegliere liberamente il suo nuovo club.

Come raccontatovi questa mattina da TMW, il portiere 34enne è nel radar della Juventus per il possibile ruolo di vice-Szczesny.