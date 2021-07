Il programma dei Campioni d'Europa: alle 17 cerimonia al Quirinale, un'ora dopo da Draghi

Sky rende noto il programma degli azzurri, campioni d'Europa, al rientro a Roma dopo il capolavoro di Wembley. Dopo l'arrivo in albergo colazione per tutti e poi il meritato riposo in camera oppure qualche ora di libertà per il ct Mancini, il suo staff e tutti i giocatori. A seguire inizieranno gli impegni "istituzionali": alle ore 14 pranzo in hotel, alle 17 cerimonia al Quirinale col Presidente Sergio Mattarella e alle 18.30 Cerimonia a Palazzo Chigi col Premier Mario Draghi.