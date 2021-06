Il punto sul Girone E: la Spagna non può più sbagliare. Sorpresa Slovacchia

La Roja non può più sbagliare. Soprattutto sotto porta, come è accaduto nel deludente 0-0 inaugurale contro la Svezia, uno dei pochi pareggi visti nella prima giornata di Euro2020. La Spagna avrà il vantaggio di scendere in campo sapendo il risultato del confronto tra la formazione scandinava e la Slovacchia: con una (complicata) vittoria, la selezione di Bratislava staccherebbe addirittura il pass per gli ottavi di finale. Alla faccia dell’underdog. Gli iberici, a quel punto, potrebbero giocarsi l’ultima contro una squadra già qualificata. Ma il rischio di fare calcoli è sempre alto. Quando c’è di mezzo la Svezia, del resto, parliamo per esperienza nazionale.

Il calendario

Spagna-Svezia 0-0

Polonia-Slovacchia 1-2

Marcatori: 18′ aut. Szczesny (P), 46′ Linetty (P), 69′ Skriniar (S)

Svezia-Slovacchia (18 giugno ore 15)

Spagna-Polonia (19 giugno ore 21)

Slovacchia-Spagna (23 giugno ore 18)

Svezia-Polonia (23 giugno ore 18)

La classifica

Slovacchia 3

Spagna 1

Svezia 1

Polonia 0

Gli incroci

La prima affronterà una delle migliori terze (gironi A/B/C/D), la seconda affronterà la seconda del girone D.