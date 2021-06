Il punto sul Girone F: la Francia vuole chiudere il discorso. Germania da dentro o fuori

Il girone di ferro ha già regalato uno spot per Euro 2020, rappresentato da quella splendida partita che è stata Francia-Germania. Come da pronostico, a trionfare sono stati i Bleus, che ora proveranno a chiudere il discorso contro l’Ungheria. Non proprio una squadra materasso: il 3-0 del Portogallo è a dir poco bugiardo, dopo novanta minuti di fatica in quel di Budapest. I lusitani se la vedranno a loro volta con la Germania: soprattutto in caso di (probabile) vittoria della Francia con l’Ungheria, per i tedeschi sarà una partita da dentro o fuori, a meno di non puntare al passaggio del turno tra le migliori terze. Ma sarebbe poco in linea con la tradizione calcistica di Berlino e dintorni.

Il calendario

Ungheria-Portogallo 0-3

Marcatori: 84’ Guerreiro, 87’ e 90’+2 Cristiano Ronaldo

Francia-Germania 1-0

Marcatori: 20' aut. Hummels (G)

Ungheria-Francia (19 giugno ore 15)

Portogallo-Germania (19 giugno ore 18)

Portogallo-Francia (23 giugno ore 21)

Germania-Ungheria (23 giugno ore 21)

La classifica

Portogallo 3

Francia 1

Germania 0

Ungheria 0

Gli incroci

La prima affronterà una delle migliori terze (gironi A/B/C), la seconda affronterà la prima del girone D.