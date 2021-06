Inghilterra-Croazia, la nazionale inglese si inginocchia: applausi e qualche fischio a Wembley

Fischi e applausi prima del match tra Inghilterra e Croazia. La nazionale inglese, prima del via, si è inginocchiata come succede in Premier League per poter sostenere il movimento Black Lives Matter. Qualche "bu" di disapprovazione, ma anche molti applausi prima del fischio di inizio.