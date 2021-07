Inghilterra-Danimarca, le formazioni ufficiali: Sancho out, torna Saka. Hjulmand non cambia

L’una è la padrona di casa della finale, l’altra è la favola dulcamara di Euro 2020. Inghilterra e Danimarca si sono affrontate due volte nel 2020, in Nations League: come ricordato da Kane, i Tre Leoni in entrambe le occasioni non riusciti a domare l’avversario, rimediando un KO per 1-0 proprio a Wembley, il teatro londinese che canta It’s coming home. Proprio a tal proposito, non sono mancate nelle ultime ore le frecciatine, quelle di Schmeichel in Inghilterra è praticamente cresciuto e si chiede cosa debbano riportare a casa, visto che non hanno mai vinto l’Europeo. Ci provano e ci credono ora, spinti dal fattore campo che nel calcio della pandemia ci siamo dimenticati che effetto possa avere. Dall’altra parte, la Danish Dynamite ha un motivo in più per vincere, il tifo di Christian Eriksen. Si sfidano due corone, in finale le aspetta l’Italia, una repubblica. Calcio d’inizio alle 21, a Wembley.

Gareth Southgate cambia un solo giocatore rispetto alla formazione che ha steso 4-0 l’Ucraina. Sulla trequarti, con Mount e Sterling confermati, torna titolare Bukayo Saka, preferito a Jadon Sancho.

Kasper Hjulmand conferma in blocco l’undici che ha superato la Repubblica Ceca, con il nuovo assetto trovato suo malgrado dalla formazione danese dopo aver dovuto rinunciare al suo miglior giocatore. Damsgaard e Braithwaite a supporto di Dolberg, bomber ritrovato, lì davanti.

Ecco le formazioni ufficiali di Inghilterra-Danimarca.

Inghilterra (4-2-3-1): Pickford; Walker, Stones, Maguire, Shaw; Rice, Phillips; Saka, Mount, Sterling; Kane. Allenatore: Gareth Southgate.

Danimarca (3-4-3): Schmeichel; Christensen, Kjaer, Vestergaard; Stryger Larsen, Hojbjerg, Delaney, Maehle; Braithwaite, Dolberg, Damsgaard. Allenatore: Kasper Hjulmand.