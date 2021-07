Inghilterra-Danimarca, Southgate: "Eriksen ha creato un'onda emotiva e li ha resi più forti"

Nel corso della conferenza stampa pre-Danimarca, il ct inglese Gareth Southgate si è così espresso sul peso dell'assenza di Eriksen per i suoi avversari in semifinale: "Duro colpo per loro, sia per il giocatore che per tutto ciò che è successo. Però hanno risposto in maniera sorprendente a tutto ciò: mi sembra proprio che ci sia un'onda emotiva, una connessione con i loro tifosi dopo ciò che è accaduto. Hanno un'esperienza condivisa che li rende più forti".